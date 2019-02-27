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Індія і Пакистан закрили небо для міжнародних польотів

Індія і Пакистан закрили небо для міжнародних польотів

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 лютого. УНН. Уряд Індії і Пакистану закрила повітряний простір над прикордонними областями для здійснення польотів. Про це повідомляє Індійське агентство ANI, передає УНН.

Пакистан призупинив внутрішні і міжнародні рейси в аеропорти Ісламабада, Лахора, Мултана, Фейсалабад і Сіалкот. У свою чергу Індія закрила повітряний простір над містом Амрітсар.

Через це літаки, що виконують міжнародні рейси, шукають інші маршрути.

Раніше УНН повідомляв, що ВПС Пакистану збили два індійських літака. Один з них впав в контрольованому Пакистаном Кашмірі, а інший розбився на індійській стороні лінії контролю. За словами офіційного представника Збройних сил Пакистану Асіфа Гафура, індійський пілот встиг катапультуватися, але був заарештований після приземлення. Доля решти пілотів невідома.

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