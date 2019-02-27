Індія і Пакистан закрили небо для міжнародних польотів

Пакистан призупинив внутрішні і міжнародні рейси в аеропорти Ісламабада, Лахора, Мултана, Фейсалабад і Сіалкот. У свою чергу Індія закрила повітряний простір над містом Амрітсар.

Через це літаки, що виконують міжнародні рейси, шукають інші маршрути.

Раніше УНН повідомляв, що ВПС Пакистану збили два індійських літака. Один з них впав в контрольованому Пакистаном Кашмірі, а інший розбився на індійській стороні лінії контролю. За словами офіційного представника Збройних сил Пакистану Асіфа Гафура, індійський пілот встиг катапультуватися, але був заарештований після приземлення. Доля решти пілотів невідома.