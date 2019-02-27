Индия и Пакистан закрыли небо для международных полётов
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Правительство Индии и Пакистана закрыли воздушное пространство над приграничными областями для совершения полётов. Об этом сообщает Индийское агентство ANI, передаёт УНН.
Пакистан приостановил внутренние и международные рейсы в аэропорты Исламабада, Лахора, Мултана, Фейсалабада и Сиалкота. В свою очередь Индия закрыла воздушное пространство над городом Амритсар.
Из-за этого самолеты, выполняющие международные рейсы, ищут другие маршруты.
Ранее УНН сообщал, что ВВС Пакистана сбили два индийских самолета. Один из них упал в контролируемом Пакистаном Кашмире, а другой разбился на индийской стороне линии контроля. По словам официального представителя Вооруженных сил Пакистана Асифа Гафура, индийский пилот успел катапультироваться, но был арестован после приземления. Судьба остальных пилотов неизвестна.