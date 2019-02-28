Українців закликали не їхати до Пакистану через військове загострення
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Міністерство закордонних справ у зв’язку із загостренням безпекової ситуації у Ісламській Республіці Пакистан рекомендувало українцям утриматися від поїздок до Азад Кашмір, провінцій Пенджаб та Хайбер-Пахтунхва. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міністерства.
"У зв’язку із загостренням безпекової ситуації на території Ісламської Республіки Пакистан Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України утриматися від відвідання території Азад Кашмір, провінцій Пенджаб та Хайбер-Пахтунхва", - йдеться в повідомленні.
Щодо громадян України, які перебувають у Пакистані, то їм рекомендували виявляти підвищену пильність, уважно стежити за новинами та рекомендаціями місцевих органів влади, уникати місць масового скупчення людей, не брати участь у демонстраціях та акціях протесту, обмежити пересування вночі і використання місцевого громадського автотранспорту.
"Рекомендуємо постійно мати при собі документи, які посвідчують особу та підтверджують законність перебування в Ісламській Республіці Пакистан, а також неухильно виконувати вимоги та вказівки представників місцевих правоохоронних органів і військових. У зв’язку із частковим закриттям повітряного простору Ісламської Республіки Пакистан доцільно завчасно уточнювати у представників авіакомпаній інформацію щодо фактичного стану здійснення рейсів", - порадили у МЗС.
У випадку потрапляння в надзвичайну ситуацію, виникненні загрози життю і здоров’ю, Міністерство рекомендувало українцям невідкладно звертатися до Посольства України в Ісламської Республіки Пакистан.
Нагадаємо, 27 лютого ВПС Пакистану збили два індійських літаки в результаті різкої ескалації, що сталася через один день після того, як ВПС Індії бомбардували тренувальний табір терористів в Пакистані.
Внаслідок цього уряди Індії і Пакистану закрили повітряний простір над прикордонними областями для здійснення польотів.
У результаті українці застрягли у Міжнародному аеропорту Делі.
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Як повідомляв УНН, громадян України закликали утримуватися від поїздок до деяких штатів Індії.