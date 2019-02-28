Українців закликали не їхати до Пакистану через військове загострення

КИЇВ. 28 лютого. УНН. Міністерство закордонних справ у зв’язку із загостренням безпекової ситуації у Ісламській Республіці Пакистан рекомендувало українцям утриматися від поїздок до Азад Кашмір, провінцій Пенджаб та Хайбер-Пахтунхва. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міністерства.