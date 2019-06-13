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Украинские свиноводы смогут экспортировать даже при АЧС - контроллеры

Киев • УНН

 • 9738 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. Процесс внедрения компартментализации находится на финишной прямой. Об этом в рамках XI Международного конгресса "Прибыльное свиноводство" заявил первый заместитель председателя Госпродпотребслужбы Андрей Жук, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Ассоциации животноводов Украины (АЖУ).

Украинские свиноводы смогут экспортировать даже при АЧС - контроллеры

"Документ по внедрению компартментализации уже утвержден, подписан, ему присвоен номер в Минюсте и осталось его опубликовать", - сказал он.

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Поэтому вскоре свиноводческие предприятия, в которых обеспечен высокий уровень биозащиты, смогут свободно реализовывать свою продукцию. В том числе и за границу, сообщили в АЖУ.

Животноводы напомнили, что активное участие во внедрении компартментализации принимали специалисты АЖУ.

"Специалисты АЖУ и ее председатель Ирина Паламар неоднократно призывали власти к внесению соответствующих изменений в законодательство на заседаниях рабочих групп в Кабмине, Минагрополитики, активно обсуждали необходимость введения компартментов на отраслевых мероприятиях и в СМИ", - говорится в сообщении.

Напомним, животноводы просят Госпродпотребслужбу открыть рынок экспорта свинины в Китай.

А отечественный рынок свинины сегодня страдает от "серого" импорта, убеждают специалисты и призывают власть на это отреагировать.

По словам парламентария Сергея Тригубенко, так много свинины, как сейчас, мы не импортировали последние 4 года. К тому же, такая ситуация привела к ощутимому удорожанию сала и свинины на внутреннем рынке.

И поскольку с АЧС наши контролеры справиться до сих пор не могут, то, по прогнозам экспертов, украинцам стоит готовиться к дальнейшему росту цен на продукцию свиноводства.

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