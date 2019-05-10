Ринок української свинини страждає від "сірого" імпорту – експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Українські фермери страждають від "сірого" імпорту свинини. Про це у своєму блозі написала голова Асоціації тваринників України (АТУ) Ірина Паламар, передає УНН.
"Проблема "сірого" імпорту свинини до України позначилася на падінні закупівельних цін на живець свиней до рівня собівартості", - уточнила вона.
З метою захисту інтересів українського виробника у грудні минулого року АТУ звернулася до прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана, нагадала Паламар.
"У відповідь нам вдалося частково вплинути на ситуацію з "сірим" імпортом свинини. Завдяки тому, що держава посилила митний контроль над ввезенням в Україну свинини, закупівельна ціна на живець свиней почала рости.
Звісно, додатково на цю ситуацію вплинула ще й проблема з АЧС в Китаї, який є одним із ключових імпортерів свинини у світі", - зазначила вона.
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Нещодавно АТУ звернулася до Держпродспоживслужби, пише Паламар. Тваринники просять контролерів відкрити ринок Китайської Народної Республіки для експорту української свинини.
"Нагадаю, що одним із ключових бар’єрів у відкритті ринку Китаю для експорту свинини була проблема з АЧС в Україні та відсутність її в Китаї", - уточнила експерт.
Станом на сьогодні закупівельні ціни на живець свиней зросли, і це є тимчасовою перемогою, вважає експерт.
"Дуже важливо і надалі нам разом продовжувати відстоювати інтереси наші спільні інтереси – інтереси українського виробника свинини та протистояти "сірому" імпорту свинини", - резюмувала вона.
Нагадаємо, за словами Сергія Тригубенка, свинина в Україні вже коштує дорожче, аніж у сусідніх країнах Європейського союзу. Серед факторів, які зумовили таку сумну картину: інфляційні процеси та епідемія африканської чуми свиней (АЧС), каже політик.
Також нагадаємо, поточного року в Україну було зафіксовано вже понад 10 спалахів африканської чуми свиней у різних регіонах.