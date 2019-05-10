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Рынок украинской свинины страдает от "серого" импорта – эксперт

Рынок украинской свинины страдает от "серого" импорта – эксперт

Киев  •  УНН

 • 11622 просмотра

КИЕВ. 11 мая. УНН. Украинские фермеры страдают от "серого" импорта свинины. Об этом в своем блоге написала председатель Ассоциации животноводов Украины (АЖУ) Ирина Паламар, передает УНН.

"Проблема "серого" импорта свинины в Украину сказалась на падении закупочных цен на живца свиней до уровня себестоимости", - уточнила она.

С целью защиты интересов украинского производителя в декабре прошлого года АЖУ обратилась к премьер-министру Украины Владимиру Гройсман, напомнила Паламар.

"В ответ нам удалось частично повлиять на ситуацию с "серым" импортом свинины. Благодаря тому, что государство усилило таможенный контроль за ввозом в Украину свинины, закупочная цена на живца свиней начала расти.

Конечно, дополнительно на эту ситуацию повлияла еще и проблема с АЧС в Китае, который является одним из ключевых импортеров свинины в мире", - отметила она.

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Недавно АЖУ обратилась в Госпродпотребслужбу, пишет Паламар. Животноводы просят контроллеров открыть рынок КНР для экспорта украинской свинины.

"Напомню, что одним из ключевых барьеров в открытии рынка Китая для экспорта свинины была проблема с АЧС в Украине и отсутствие ее в Китае", - уточнила эксперт.

На сегодня закупочные цены на живца свиней выросли, и это временная победа, считает эксперт.

"Очень важно и в дальнейшем нам вместе продолжать отстаивать интересы наши общие интересы - интересы украинского производителя свинины и противостоять "серому" импорту свинины", - резюмировала она.

Напомним, по словам Сергея Тригубенко, свинина в Украине уже стоит дороже, чем в соседних странах Европейского союза. Среди факторов, которые обусловили такую печальную картину: инфляционные процессы и эпидемия африканской чумы свиней (АЧС), говорит политик.

Также напомним, в текущем году в Украине было зафиксировано уже более 10 вспышек африканской чумы свиней в различных регионах.

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