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Українці недоїдають свинини

Українці недоїдають свинини

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КИЇВ. 8 травня. УНН. Українці їдять вдвічі менше свинини, ніж потрібно для задоволення фізіологічної потреби, передає УНН із посиланням на прес-службу Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ).

"При фізіологічній мінімальній нормі споживання свинини 30 кг на людину в рік, в Україні споживається всього 15 кг", - йдеться у повідомленні.

Натомість, в Євросоюзі споживання свинини складає 45 кг на людину в рік, у Китаї – 40 кг, у Росії – 30 кг, пишуть в УКАБ.

Причина недоїдання українцями свинини – у високій ціні на продукт.

"Люди банально не можуть собі дозволити купувати м’ясо за такими цінами.

Для порівняння: у сусідній Польщі ціна на свинину починається з 63 грн за кг – вдвічі нижче, ніж в Україні. Це при мінімальній заробітній платі в Польщі 500 євро (15 тисяч грн) в місяць, а середній по країні – 1100 євро (33 тисячі грн) в місяць", - йдеться у повідомленні.

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Високі ціни на свинину в Україні обумовлені фактичною собівартістю живих товарних свиней - 37-41 грн за кг, пояснюють в УКАБ.

Натомість, у ЄС собівартість живих свиней складає 0,8 євро за кг живої ваги або 23,5 грн за кг, в Бразилії, США та Канаді - 0,7 євро за кг, інформують експерти.

"Висока собівартість - високі ціни на м’ясо", - резюмували в УКАБ.

Нагадаємо, за словами Сергія Тригубенка, свинина в Україні вже коштує дорожче, аніж у сусідніх країнах Європейського союзу. Серед факторів, які зумовили таку сумну картину: інфляційні процеси та епідемія африканської чуми свиней (АЧС), каже політик.

"Хвороба зумовила знищення більш як 32 тис. голів свиней, і це лише за офіційними даними.

На цьому фоні рекордно зріс імпорти свинини в Україну з-за кордону. За минулий рік ми наростили показники імпорту у 5 разів! І думаю, що це ще не межа. Щодо експорту, то через АЧС у цьому контексті ми фактично ізольовані. За минулий рік Україна відправила в інші країни всього 1600 т свинини", - резюмував він.

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