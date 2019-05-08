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Украинцы недоедают свинины

Украинцы недоедают свинины

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 мая. УНН. Украинцы едят вдвое меньше свинины, чем нужно для удовлетворения физиологической потребности, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ).

"При физиологической минимальной норме потребления свинины 30 кг на человека в год, в Украине потребляется всего 15 кг", - говорится в сообщении.

Зато в Евросоюзе потребления свинины составляет 45 кг на человека в год, в Китае - 40 кг, в России - 30 кг, пишут в УКАБ.

Причина недоедания Украинский свинины - в высокой цене на продукт.

"Люди банально не могут себе позволить покупать мясо по таким ценам.

Для сравнения: в соседней Польше цена на свинину начинается с 63 грн за кг - вдвое ниже, чем в Украине. Это при минимальной заработной плате в Польше 500 евро (15 000 грн) в месяц, а средний по стране - 1100 евро (33 000 грн) в месяц", - говорится в сообщении.

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Высокие цены на свинину в Украине обусловлены фактической себестоимости живых товарных свиней - 37-41 грн за кг, объясняют в УКАБ.

Зато в ЕС себестоимость живых свиней составляет 0,8 евро за кг живого веса или 23,5 грн за кг, в Бразилии, США и Канаде - 0,7 евро за кг, информируют эксперты.

"Высокая себестоимость - высокие цены на мясо", - резюмировали в УКАБ.

Напомним, по словам Сергея Тригубенко, свинина в Украине уже стоит дороже, чем в соседних странах Европейского союза. Среди факторов, которые обусловили такую печальную картину: инфляционные процессы и эпидемия африканской чумы свиней (АЧС), говорит политик.

"Болезнь обусловила уничтожение более 32 тыс. голов свиней, и это только по официальным данным.

На этом фоне рекордно вырос импорт свинины в Украину из-за границы. За прошлый год мы увеличили показатели импорта в 5 раз! И думаю, что это еще не предел. Что касается экспорта, то из-за АЧС в этом контексте мы фактически изолированы. За прошлый год Украина отправила в другие страны всего 1600 т свинины", - резюмировал он.

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