В Україні зростуть ціни на свинину - експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. В Україні можуть зрости ціни на свинину. Про це заявив аналітик сільськогосподарських ринків і національний консультант Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН Андрій Панкратов, передає УНН із посиланням на галузеве видання SEEDS.
Ціни на свинину можуть зрости через подорожчання продукту на світовому ринку, каже експерт.
"Справа в тому, що через внутрішню нестачу свинини Україна змушена її імпортувати по цінах світового ринку, а світові ціни зараз на підйомі", – пояснив він.
За словами Панкратова, ціни на свинину на світовому ринку зростають через приріст імпорту продукту Китаєм.
"Ця країна через африканську чуму свиней (АЧС) втратила велику кількість поголів’я, але, що більш важливо, свинарський бізнес в Китаї втратив інвестиційну привабливість. Через це зменшується внутрішнє виробництво і, відповідно, збільшується імпорт", – зазначив він.
Панкратов також розповів про ситуацію із поголів’ям свиней в Україні, яке залишається на найнижчому рівні за всю сучасну історію. І хоча сьогодні падіння поголів'я свиней зупинилося, збільшення пропозиції вітчизняного продукту в найближчі місяці очікувати не варто, додав експерт.
Нагадаємо, за словами Сергія Тригубенка, свинина в Україні вже коштує дорожче, аніж у сусідніх країнах Європейського союзу.