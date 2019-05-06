В Украине вырастут цены на свинину - эксперт
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. В Украине могут вырасти цены на свинину. Об этом заявил аналитик сельскохозяйственных рынков и национальный консультант Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Андрей Панкратов, передает УНН со ссылкой на отраслевое издание SEEDS.
Цены на свинину могут вырасти из-за подорожания продукта на мировом рынке, говорит эксперт.
"Дело в том, что из-за внутренней нехватки свинины Украина вынуждена ее импортировать по ценам мирового рынка, а мировые цены сейчас на подъеме", - пояснил он.
По словам Панкратова, цены на свинину на мировом рынке растут из-за прироста импорта продукта Китаем.
"Эта страна из-за африканской чумы свиней (АЧС) потеряла большое количество поголовья, но, что более важно, свиноводческий бизнес в Китае потерял инвестиционную привлекательность. Из-за этого уменьшается внутреннее производство и, соответственно, увеличивается импорт", - отметил он.
Панкратов также рассказал о ситуации с поголовьем свиней в Украине, что остается на самом низком уровне за всю современную историю. И хотя сегодня падение поголовья свиней остановилось, увеличение предложения отечественного продукта в ближайшие месяцы ожидать не стоит, добавил эксперт.
Напомним, по словам Сергея Тригубенко, свинина в Украине уже стоит дороже, чем в соседних странах Европейского союза.