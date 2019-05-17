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В Україні імпорт свинини перевищує експорт у 16 разів

В Україні імпорт свинини перевищує експорт у 16 разів

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 травня. УНН. У січні-квітні 2019 року Україна імпортувала 9,1 тис. тонн свинини загальною вартістю 16,8 млн дол. Про це свідчать дані Державної фіскальної служби, передає УНН.

Так, головним постачальником свинини в Україну була Польща. З Польщі Україна імпортувала свинини на 9,3 млн дол.

Друге місце у списку належить Німеччині. У січні-квітні Україна завезла з Німеччини свинини на 3,1 млн дол.

На третьому місці - Нідерланди. За 4 місяці цього року Україна імпортувала з Нідерландів свинини на 1,5 млн дол.
Водночас, у січні-квітні Україна поставила на експорт всього 480 тонн свинини загальною вартістю 1 млн дол.
Таким чином, імпорт свинини перевищує експорт у 16 разів (у грошовому вираженні).

Як писав УНН, українці їдять втричі менше свинини, ніж європейці. 

Зокрема, минулого року споживання свинини в країнах ЄС становило 45 кг на душу населення, у Китаї - 40 кг, в Росії - 30 кг, а в Україні — всього 15 кг.

Паралельно, ціни на свинину в нашій країні вже вищі, аніж в Європі. Серед причин цінового буму фахівці називають епідемію АЧС, а також збільшення обсягів імпорту свинини з-за кордону.

Зауважимо, що минулого року в Україні було зафіксовано 145 випадків АЧС, а цього річ - вже понад 10.

На переконання депутата Сергія Тригубенка, контролери, в особі Держпродспоживслужби, неефективно та не професійно протистоять вірусу, і тому українські фермери продовжують зазнавати мільйонних збитків.

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