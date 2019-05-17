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В Украине импорт свинины превышает экспорт в 16 раз

В Украине импорт свинины превышает экспорт в 16 раз

Киев  •  УНН

 • 13278 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. В январе-апреле 2019 года Украина импортировала 9,1 тыс. тонн свинины общей стоимостью 16,8 млн долл. Об этом свидетельствуют данные Государственной фискальной службы, передает УНН.

Так, главным поставщиком свинины в Украину была Польша. Из Польши Украина импортировала свинины на 9,3 млн долл.

Второе место в списке принадлежит Германии. В январе-апреле Украина завезла из Германии свинины на 3,1 млн долл.

На третьем месте - Нидерланды. За 4 месяца этого года Украина импортировала из Нидерландов свинины на 1,5 млн долл.
В то же время, в январе-апреле Украина поставила на экспорт всего 480 тонн свинины общей стоимостью 1 млн долл.
Таким образом, импорт свинины превышает экспорт в 16 раз (в денежном выражении).

Как писал УНН, украинцы едят три раза меньше свинины, чем европейцы.

В частности, в прошлом году потребление свинины в странах ЕС составило 45 кг на душу населения, в Китае - 40 кг, в России - 30 кг, а в Украине - всего 15 кг.

Параллельно, цены на свинину в нашей стране уже выше, чем в Европе. Среди причин ценового бума специалисты называют эпидемию АЧС, а также увеличение объемов импорта свинины из-за рубежа.

Отметим, что в прошлом году в Украине было зафиксировано 145 случаев АЧС, а в этом году - уже более 10.

По мнению депутата Сергея Тригубенко, контроллеры, в лице Госпродпотребслужбы, неэффективно и непрофессионально противостоят вирусу, и поэтому украинские фермеры продолжают испытывать миллионные убытки.

Украинские Национальные Новости

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