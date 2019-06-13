Українські свинарі зможуть експортувати навіть за умови АЧС - контролери
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Процес впровадження компартменталізації перебуває на фінішній прямій. Про це у межах ХІ Міжнародного конгресу "Прибуткове свинарство" заявив перший заступник голови Держпродспоживслужби Андрій Жук, передає УНН із посиланням на прес-службу Асоціації тваринників України (АТУ).
"Документ щодо впровадження компартменталізації уже затверджений, підписаний, йому присвоєний номер у Мін'юсті і залишилось його опублікувати", - сказав він.
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Тож невдовзі свинарські підприємства, у яких забезпечено високий рівень біозахисту, зможуть вільно реалізовувати свою продукцію. У тому числі й за кордон, поінформували в АТУ.
Тваринники нагадали, що активну участь у впровадженні компартменталізації брали фахівці АТУ.
"Фахівці АТУ та її голова Ірина Паламар неодноразово закликали владу до внесення відповідних змін до законодавства на засіданнях робочих груп у Кабміні, Мінагрополітики, активно обговорювали необхідність введення компартментів на галузевих заходах та у ЗМІ", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, тваринники просять Держпродспоживслужбу відкрити ринок експорту свинини до Китаю.
А вітчизняний ринок свинини сьогодні страждає від "сірого" імпорту, переконують фахівці та закликають владу на це відреагувати.
За словами парламентаря Сергія Тригубенка, так багато свинини, як зараз, ми не імпортували останні 4 роки. До того ж, така ситуація призвела до відчутного подорожчання сала і свинини на внутрішньому ринку.
І оскільки з АЧС наші контролери впоратися досі не можуть, то, за прогнозами експертів, українцям варто готуватися до подальшого зростання цін на продукцію свинарства.