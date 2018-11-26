Украина обратится в ЕСПЧ из-за нападения РФ на украинских моряков
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Украина готовит заявление в Европейский суд по правам человека по защите прав украинских военных моряков, захваченных 25 ноября Российский Федерацией. Об этом сообщил на своей странице в Facebook заместитель министра юстиции - Уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лещина, передает УНН.
"Секретариат Уполномоченного по вопросам Европейского суда по правам человека Минюста готовит заявление в ЕСПЧ в соответствии с Правилом 39 Регламету Суда по защите прав украинских военных моряков, захваченных вчера Российской Федерацией", - сообщил Лещина.
Как сообщал УНН, в МИД Украины заявили о вооруженном нападении и захвате украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь, а также ранениях и захвате в плен членов их экипажей и выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины. Украинская сторона заявляла о шестерых раненых военных, двое из которых - тяжело.
В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.
ВР рассмотрит решение о введении военного положения на внеочередном заседании в понедельник, 26 ноября, которое созвано на 16:00.
Вооруженные силы Украины привели в полную боеготовность.
Из-за эскалации в Азовском море также призвали провести экстренное заседание Совбеза ООН.