Украина ведет переговоры с Венгрией относительно перспективы членства в ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Украина ведет переговоры с различными странами-членами Европейского Союза о заключении двусторонних деклараций относительно членства Украины в ЕС, в том числе и с Венгрией. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, выступая на панели форума “Re:Open Zakarpattia 2021. Форум развития”, передает корреспондент УНН.
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“Мы ведем переговоры с разными странами-членами Европейского Союза относительно заключения двусторонних деклараций относительно членства Украины в ЕС. С Венгрией мы тоже имеем этот процесс, и он нормально развивается, мы ведем дискуссии по различным формулировкам. Но, опять же, я убежден, что национальным интересам Венгрии отвечает членство Украины и в ЕС, и в НАТО”, — сказал министр.
Детали
Кулеба заметил, что такой путь может быть “неровным, и есть вопросы, но в конце концов соседи могут найти понимание, и мы будем его искать”.
Декларации о европейской перспективе
На прошлой неделе Словакия стала пятой страной ЕС, подписавшей декларацию о признании европейской перспективы Украины.
Ранее такой документ Украина подписала, в частности, с Польшей, Литвой и Латвией.
Как сообщал Президент Владимир Зеленский, Украина готовится подписать три декларации со странами ЕС относительно членства государства в блоке. После Словакии, остается подписать еще две.
Отношения с Венгрией
Венгрия в конце сентября подписала долгосрочный контракт с российской компанией “Газпром” на поставках газа в обход Украины.
В Украине заявили, что таким решением удивлены и разочарованы.
МИД Украины сообщил, что инициировал перенос заседания Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества на более поздний срок. Украинская сторона также обратится к Еврокомиссии по предоставлению оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения с европейским законодательством в сфере энергетики.
Венгрия жестко отреагировала на критику официального Киева из-за долгосрочного контракта с российской компанией “Газпром”. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина вмешивается во внутренние дела государства.
Стороны обменялись вызовами послов друг друга во внешнеполитические ведомства.
Российская компания “Газпром” остановила транзит природного газа по территории Украины в направлении Венгрии с 1 октября.