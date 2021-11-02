Ще одна держава підписала Декларацію про європейську перспективу України
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Словаччина підписала Декларацію про визнання європейської перспективи України. Про це написав у Twitter Президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі зі словацькою лідеркою на полях саміту у Глазго, пише УНН.
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“Словаччина стала ще однією державою ЄС, з якою підписано Декларацію про визнання європейської перспективи України. Обговорили з Зузаною Чапутовою підтримку членства України в НАТО та ЄС, взаємодію в енергетичній сфері й безпекову ситуацію на Донбасі”, — написав Глава держави.
Деталі
Раніше Зеленський повідомляв, що Україна готується підписати три декларації з країнами ЄС щодо членства держави в блоці, чотири вже підписано.
Мова про підписання Декларації про визнання європейської перспективи. Раніше такий документ Україна підписала з Польщею, Литвою та Латвією.
Додамо
Президент України напередодні взяв участь у офіційній церемонії відкриття Конференції Організації Об’єднаних Націй з питань зміни клімату COP26, яка відбувається у Глазго.
На полях саміту Глава держави вже встиг зустрітись із канцлером ФРН Ангелою Меркель, прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо та Президентом США Джо Байденом.