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Ще одна держава підписала Декларацію про європейську перспективу України

Київ • УНН

 • 24673 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Словаччина підписала Декларацію про визнання європейської перспективи України. Про це написав у Twitter Президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі зі словацькою лідеркою на полях саміту у Глазго, пише УНН.

Ще одна держава підписала Декларацію про європейську перспективу України

Цитата

“Словаччина стала ще однією державою ЄС, з якою підписано Декларацію про визнання європейської перспективи України. Обговорили з Зузаною Чапутовою підтримку членства України в НАТО та ЄС, взаємодію в енергетичній сфері й безпекову ситуацію на Донбасі”, — написав Глава держави.

Деталі

Раніше Зеленський повідомляв, що Україна готується підписати три декларації з країнами ЄС щодо членства держави в блоці, чотири вже підписано.

Мова про підписання Декларації про визнання європейської перспективи. Раніше такий документ Україна підписала з Польщею, Литвою та Латвією.

Додамо

Президент України напередодні взяв участь у офіційній церемонії відкриття Конференції Організації Об’єднаних Націй з питань зміни клімату COP26, яка відбувається у Глазго.

На полях саміту Глава держави вже встиг зустрітись із канцлером ФРН Ангелою Меркель, прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо та Президентом США Джо Байденом.

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