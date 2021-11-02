Зеленський у Глазго зустрівся з Джо Байденом
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський на полях кліматичного форуму у Глазго зустрівся з американським лідером Джозефом Байденом. Про це Глава держави написав в своєму Twitter, пише УНН.
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“Під час розмови з Президентом США у Глазго обговорили безпекову ситуацію на Донбасі. США продовжують підтримувати територіальну цілісність і реформи в Україні”, — написав Зеленський.
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Президент України напередоднв взяв участь у офіційній церемонії відкриття Конференції Організації Об’єднаних Націй з питань зміни клімату COP26, яка відбувається у Глазго.
На полях саміту Глава держави вже встиг зустрітись із канцлером ФРН Ангелою Меркель та прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.
Під час розмови з @POTUS у Глазго обговорили безпекову ситуацію на Донбасі. продовжують підтримувати територіальну цілісність і реформи в . pic.twitter.com/PlkOmDJngZ— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 2, 2021
Саміт СОР26 триватиме 1-2 листопада. У кліматичній конференції візьмуть участь Президент США Джо Байден, Президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Ангела Меркель. Загалом очікується участь у її сесіях близько 120 світових лідерів.