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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Зеленський у Глазго зустрівся з Джо Байденом

Київ • УНН

 • 20839 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський на полях кліматичного форуму у Глазго зустрівся з американським лідером Джозефом Байденом. Про це Глава держави написав в своєму Twitter, пише УНН.

Зеленський у Глазго зустрівся з Джо Байденом

Цитата

“Під час розмови з Президентом США у Глазго обговорили безпекову ситуацію на Донбасі. США продовжують підтримувати територіальну цілісність і реформи в Україні”, — написав Зеленський.

Додамо

Президент України напередоднв взяв участь у офіційній церемонії відкриття Конференції Організації Об’єднаних Націй з питань зміни клімату COP26, яка відбувається у Глазго.

На полях саміту Глава держави вже встиг зустрітись із канцлером ФРН Ангелою Меркель та прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Під час розмови з @POTUS у Глазго обговорили безпекову ситуацію на Донбасі.  продовжують підтримувати територіальну цілісність і реформи в . pic.twitter.com/PlkOmDJngZ

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 2, 2021

Саміт СОР26 триватиме 1-2 листопада. У кліматичній конференції візьмуть участь Президент США Джо Байден, Президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Ангела Меркель. Загалом очікується участь у її сесіях близько 120 світових лідерів.

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