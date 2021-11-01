Зеленський на полях COP26 зустрівся з Меркель: про що говорили політики

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“Під час зустрічі у Глазго з Ангелою Меркель обговорили поточну безпекову ситуацію на Донбасі та перебіг переговорів для встановлення миру, енергетичну кризу у Європі та шляхи її подолання, а також актуальні питання відносин України та Німеччини”, — повідомив Президент.

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Президент України Володимир Зеленський 1 листопада взяв участь у офіційній церемонії відкриття Конференції Організації Об’єднаних Націй з питань зміни клімату COP26, яка відбувається у Глазго.

Саміт СОР26 триватиме 1-2 листопада. У кліматичній конференції візьмуть участь Президент США Джо Байден, Президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Ангела Меркель. Загалом очікується участь у її сесіях близько 120 світових лідерів.

Зеленський виступить на конференції 1 листопада.

Під час зустрічі у Глазго з #AngelaMerkel обговорили поточну безпекову ситуацію на #Донбасі та перебіг переговорів для встановлення миру, енергетичну кризу у Європі та шляхи її подолання, а також актуальні питання відносин та . pic.twitter.com/4aVtjW9cRx