Зеленський на полях COP26 зустрівся з Меркель: про що говорили політики
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський на полях кліматичного саміту у Глазго провів зустріч з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Про це глава держави написав у своєму Twitter, пише УНН.
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“Під час зустрічі у Глазго з Ангелою Меркель обговорили поточну безпекову ситуацію на Донбасі та перебіг переговорів для встановлення миру, енергетичну кризу у Європі та шляхи її подолання, а також актуальні питання відносин України та Німеччини”, — повідомив Президент.
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Президент України Володимир Зеленський 1 листопада взяв участь у офіційній церемонії відкриття Конференції Організації Об’єднаних Націй з питань зміни клімату COP26, яка відбувається у Глазго.
Саміт СОР26 триватиме 1-2 листопада. У кліматичній конференції візьмуть участь Президент США Джо Байден, Президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Ангела Меркель. Загалом очікується участь у її сесіях близько 120 світових лідерів.
Зеленський виступить на конференції 1 листопада.
Під час зустрічі у Глазго з #AngelaMerkel обговорили поточну безпекову ситуацію на #Донбасі та перебіг переговорів для встановлення миру, енергетичну кризу у Європі та шляхи її подолання, а також актуальні питання відносин та . pic.twitter.com/4aVtjW9cRx— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 1, 2021