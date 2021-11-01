Зеленский на полях COP26 встретился с Меркель: о чем говорили политики

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“Во время встречи в Глазго с Ангелой Меркель обсудили текущую ситуацию с безопасностью на Донбассе и ход переговоров для установления мира, энергетический кризис в Европе и пути его преодоления, а также актуальные вопросы отношений Украины и Германии”, — сообщил Президент.

Детали

Президент Украины Владимир Зеленский 1 ноября принял участие в официальной церемонии открытия Конференции Организации Объединенных Наций по изменению климата COP26, которая проходит в Глазго.

Саммит СОР26 продлится 1-2 ноября. В климатической конференции примут участие Президент США Джо Байден, Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель. Всего ожидается участие в ее сессиях около 120 мировых лидеров.

Зеленский выступит на конференции 1 ноября.

Во время встречи в Глазго с# AngelaMerkelобсудили текущую ситуацию безопасности на#Донбассеи ход переговоров для установления мира, энергетический кризис в Европе и пути его преодоления, а также актуальные вопросы отношений И.pic.twitter.com/4aVtjW9cRx