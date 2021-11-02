Зеленский в Глазго встретился с Джо Байденом
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский на полях климатического форума в Глазго встретился с американским лидером Джозефом Байденом. Об этом Глава государства написал в своем Twitter, пишет УНН.
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“Во время разговора с Президентом США в Глазго обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе. США продолжают поддерживать территориальную целостность и реформы в Украине”, — написал Зеленский.
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Президент Украины накануне принял участие в официальной церемонии открытия конференции Организации Объединенных Наций по вопросам изменения климата COP26, которая проходит в Глазго.
На полях саммита Глава государства уже успел встретиться с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и премьер-министром Канады Джастином Трюдо.
Під час розмови з @POTUS у Глазго обговорили безпекову ситуацію на Донбасі. продовжують підтримувати територіальну цілісність і реформи в . pic.twitter.com/PlkOmDJngZ— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 2, 2021
Саммит СОР26 продлится 1-2 ноября. В климатической конференции примут участие Президент США Джо Байден, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель. Всего ожидается участие в ее сессиях около 120 мировых лидеров.