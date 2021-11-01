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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Будапештський меморандум, “екобомби” та Чорнобиль: про що говорив Зеленський у Глазго

Київ • УНН

 • 27855 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Щоб подолати глобальне потпління, нам необхідне глобальне потепління у відносинах держав, де щороку тане довіра. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Конференції ООН з питань зміни клімату COP26, передає УНН.

Будапештський меморандум, “екобомби” та Чорнобиль: про що говорив Зеленський у Глазго

Деталі

Так, Глава держави на початку зазначив, що Україна ратифікувала Паризьку угоду однією з перших в Європі.

За обсягами скорочення викидів вона посідає четверте місце серед 45 сторін рамкової конвенції ООН. Наші цілі – до 2030 року скоротити викиди парникових газів на 65% і не пізніше 2060 року досягти кліматичної нейтральності.

Україна підтримує низку ініціатив цієї конференції, зокрема декларацію щодо лісу і землекористування, важливим для нас є доступ до надійного і довгострокового фінансування, особливо у рамках зеленого кліматичного фонду, сказав Президент.

Цитата

“Як на мене, щоб подолати глобальне потепління, нам необхідне глобальне потепління у відносинах держав, де щороку тане довіра. Домовленості нічого не варті, якщо для когось це – просто слова, і щодо екологічних угод, і щодо тих що не стосуються довкілля”, - заявив Зеленський.

“У 1994 році Україна отримала гарантії безпеки, які, на жаль, не були виконані, а планета отримала дві “екобомби” в центрі Європи – окупований Крим і частина нашого українського Донбасу”, - наголосив він.

Додамо

За словами Глави держави, Крим став військовою базою ВМС РФ, а на частині Донбасу – затоплення шахт, деградація грунту та брак питної води. І це - спільна загроза для всього світу.

“У наш час лихо, де б воно не сталось, я впевнений, стосується абсолютно всіх – це доводить вибух на Чорнобильській АЕС, від якого постраждала не лише Україна, а десятки країн світу. Ця трагедія показує нам і іншу, другу істину – чи не найбільш дієвим для відновлення довкілля є невтручання людини”, - сказав він.

Президент навів приклад, що природа у Чорнобилі відновлюється набагато швидше, ніж очікувалось.

Цитата

“Не слід сприймати це буквально і взагалі нічого не робити. Ми можемо здатись – повені і пожежі будуть щотижня. Купатись у морі зможемо у костюмах хімзахисту, решту життя проведемо у респіраторах, чиста питна вода – лише на вихідні, продукти, вирощені не на токсичному грунті – лише на Новий рік, особливі свята, а середня вартість життя у світі складатиме 25-30 років”, - підкреслив Зеленський.

“Можливо це було б справедливим покаранням для людства, для тих хто забув, що це – наша планета, і для тих хто забув що це – не наша планета, що це планета ведмедів, тигрів, панд, коал, китів тощо. Вони не можуть провести свій саміт, вони не можуть відмовитись від пластику, зменшити викиди. Лише ми можемо це виправити”, - наголосив він.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський 1 листопада взяв участь у офіційній церемонії відкриття Конференції Організації Об’єднаних Націй з питань зміни клімату COP26, яка відбувається у Глазго.

Саміт СОР26 триватиме 1-2 листопада. У кліматичній конференції візьмуть участь Президент США Джо Байден, Президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Ангела Меркель. Загалом очікується участь у її сесіях близько 120 світових лідерів

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