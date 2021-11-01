Будапештский меморандум, "экобомбы" и Чернобыль: о чем говорил Зеленский в Глазго
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Чтобы преодолеть глобальное потепление, нам необходимо глобальное потепление в отношениях государств, где каждый год тает доверие. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Конференции ООН по вопросам изменения климата COP26, передает УНН.
Детали
Так, Глава государства в начале отметил, что Украина ратифицировала Парижское соглашение одной из первых в Европе.
По объемам сокращения выбросов она занимает 4-е место среди 45 сторон Рамочной конвенции ООН. Наши цели - к 2030 году сократить выбросы парниковых газов на 65% и не позднее 2060 года достичь климатической нейтральности.
Украина поддерживает ряд инициатив этой конференции, в частности декларацию относительно леса и землепользования, важным для нас является доступ к надежному и долгосрочному финансированию, особенно в рамках зеленого климатического фонда, сказал Президент.
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“По-моему, чтобы преодолеть глобальное потепление, нам необходимо глобальное потепление в отношениях государств, где каждый год тает доверие. Договоренности ничего не стоят, если для кого-то это - просто слова, и по экологическим соглашениям, и по тем что не касаются окружающей среды”, - заявил Зеленский.
“В 1994 году Украина получила гарантии безопасности, которые к сожалению не были выполнены, а планета получила две “экобомбы " в центре Европы - оккупированный Крым и часть нашего украинского Донбасса”, - подчеркнул он.
Добавим
По словам Главы государства, Крым стал военной базой ВМС РФ, а на части Донбасса - затопление шахт, деградация почвы и нехватка питьевой воды. И это - общая угроза для всего мира.
“В наше время беда, где бы она не произошла, я уверен, касается абсолютно всех - это доказывает взрыв на Чернобыльской АЭС, от которого пострадала не только Украина, а десятки стран мира. Эта трагедия показывает нам и другую, вторую истину - едва ли не самым действенным для восстановления окружающей среды является невмешательство человека", - сказал он.
Президент привел пример, что природа в Чернобыле восстанавливается гораздо быстрее, чем ожидалось.
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“Не следует воспринимать это буквально и вообще ничего не делать. Мы можем сдаться - наводнения и пожары будут еженедельно. Купаться в море сможем в костюмах химзащиты, остаток жизни проведем в респираторах, чистая питьевая вода - только на выходные, продукты, выращенные не на токсичном почве - только на Новый год, особые праздники, а средняя стоимость жизни в мире составляет 25-30 лет”, - подчеркнул Зеленский.
“Возможно это было бы справедливым наказанием для человечества, для тех кто забыл, что это - наша планета, и для тех кто забыл что это - не наша планета, что это планета медведей, тигров, панд, коал, китов и тому подобное. Они не могут провести свой саммит, они не могут отказаться от пластика, сократить выбросы. Только мы можем это исправить", - подчеркнул он.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский 1 ноября принял участие в официальной церемонии открытия Конференции Организации Объединенных Наций по изменению климата COP26, которая проходит в Глазго.
Саммит СОР26 продлится 1-2 ноября. В климатической конференции примут участие Президент США Джо Байден, Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель. Всего ожидается участие в ее сессиях около 120 мировых лидеров.