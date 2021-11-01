Будапештский меморандум, "экобомбы" и Чернобыль: о чем говорил Зеленский в Глазго

Детали

Так, Глава государства в начале отметил, что Украина ратифицировала Парижское соглашение одной из первых в Европе.

По объемам сокращения выбросов она занимает 4-е место среди 45 сторон Рамочной конвенции ООН. Наши цели - к 2030 году сократить выбросы парниковых газов на 65% и не позднее 2060 года достичь климатической нейтральности.

Украина поддерживает ряд инициатив этой конференции, в частности декларацию относительно леса и землепользования, важным для нас является доступ к надежному и долгосрочному финансированию, особенно в рамках зеленого климатического фонда, сказал Президент.

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“По-моему, чтобы преодолеть глобальное потепление, нам необходимо глобальное потепление в отношениях государств, где каждый год тает доверие. Договоренности ничего не стоят, если для кого-то это - просто слова, и по экологическим соглашениям, и по тем что не касаются окружающей среды”, - заявил Зеленский.

“В 1994 году Украина получила гарантии безопасности, которые к сожалению не были выполнены, а планета получила две “экобомбы " в центре Европы - оккупированный Крым и часть нашего украинского Донбасса”, - подчеркнул он.

Добавим

По словам Главы государства, Крым стал военной базой ВМС РФ, а на части Донбасса - затопление шахт, деградация почвы и нехватка питьевой воды. И это - общая угроза для всего мира.

“В наше время беда, где бы она не произошла, я уверен, касается абсолютно всех - это доказывает взрыв на Чернобыльской АЭС, от которого пострадала не только Украина, а десятки стран мира. Эта трагедия показывает нам и другую, вторую истину - едва ли не самым действенным для восстановления окружающей среды является невмешательство человека", - сказал он.

Президент привел пример, что природа в Чернобыле восстанавливается гораздо быстрее, чем ожидалось.

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“Не следует воспринимать это буквально и вообще ничего не делать. Мы можем сдаться - наводнения и пожары будут еженедельно. Купаться в море сможем в костюмах химзащиты, остаток жизни проведем в респираторах, чистая питьевая вода - только на выходные, продукты, выращенные не на токсичном почве - только на Новый год, особые праздники, а средняя стоимость жизни в мире составляет 25-30 лет”, - подчеркнул Зеленский.

“Возможно это было бы справедливым наказанием для человечества, для тех кто забыл, что это - наша планета, и для тех кто забыл что это - не наша планета, что это планета медведей, тигров, панд, коал, китов и тому подобное. Они не могут провести свой саммит, они не могут отказаться от пластика, сократить выбросы. Только мы можем это исправить", - подчеркнул он.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский 1 ноября принял участие в официальной церемонии открытия Конференции Организации Объединенных Наций по изменению климата COP26, которая проходит в Глазго.

Саммит СОР26 продлится 1-2 ноября. В климатической конференции примут участие Президент США Джо Байден, Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель. Всего ожидается участие в ее сессиях около 120 мировых лидеров.