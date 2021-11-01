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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Зеленський запросив Трюдо до України та обговорив спрощення поїздок українців до Канади

Київ • УНН

 • 15061 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. У межах участі в Конференції ООН з питань зміни клімату COP26 у Глазго Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Під час зустрічі вони обговорили спрощення поїздок українців до Канади та загрози “Північного потоку-2”. Зокрема, Зеленський запросив Трюдо відвідати Україну, повідомили в Офісі президента, передає УНН.

Зеленський запросив Трюдо до України та обговорив спрощення поїздок українців до Канади

Деталі

Глава Української держави привітав Джастіна Трюдо з перемогою очолюваної ним партії на позачергових парламентських виборах у Канаді.

Президент відзначив незмінну підтримку Канадою суверенітету й територіальної цілісності України та проінформував про поточну безпекову ситуацію на Донбасі й перебіг переговорів для досягнення миру.

Володимир Зеленський подякував Джастіну Трюдо за підтримку європейських та євроатлантичних прагнень України й висловив сподівання на лідерську роль Канади в підтримці набуття Україною членства в НАТО.

Сторони також обговорили загрозу, яку становить проект “Північний потік — 2” для енергетичної безпеки Європи, енергетичну кризу та заходи для боротьби з нею.

Президент проінформував співрозмовника про перебіг реформ в Україні, зокрема про розвиток інфраструктури, земельну реформу та діджиталізацію. Крім того, він розповів про стратегію нашої країни у напрямку “зеленої” трансформації.

Глава держави висловив сподівання на посилення економічної співпраці двох країн та розширення Угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою, дія якої вже дає позитивні результати.

Також ішлося про спрощення поїздок до Канади для громадян України.

Під час зустрічі Президент запросив Прем’єр-міністра Канади відвідати Україну.

Нагадаємо

Раніше сьогодні на полях Конференції ООН з питань зміни клімату COP26 у Глазго Зеленський провів зустріч з Прем’єр-міністром Грецької Республіки Кіріакосом Міцотакісом та запропонував йому обмін двосторонніми візитами.

Перед цим Зеленський взяв участь у офіційній церемонії відкриття Конференції Організації Об’єднаних Націй з питань зміни клімату COP26, яка відбувається у Глазго. Зокрема, під час свого виступу, Зеленський заявив, що для того, щоб подолати глобальне потепління, необхідне глобальне потепління у відносинах держав, де щороку тане довіра.

Зокрема, Зеленський встиг провести зустріч з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

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