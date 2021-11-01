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Зеленский пригласил Трюдо в Украину и обговорил упрощение поездок украинцев в Канаду

Киев • УНН

 • 15061 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. В рамках участия в Конференции ООН по вопросам изменения климата COP26 в Глазго Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Во время встречи они обсудили упрощение поездок украинцев в Канаду и угрозы “Северного потока-2”. В частности, Зеленский пригласил Трюдо посетить Украину, сообщили в офисе президента, передает УНН.

Зеленский пригласил Трюдо в Украину и обговорил упрощение поездок украинцев в Канаду

Детали

Глава Украинского государства поздравил Джастина Трюдо с победой возглавляемой им партии на внеочередных парламентских выборах в Канаде.

Президент отметил неизменную поддержку Канадой суверенитета и территориальной целостности Украины и проинформировал о текущей ситуации безопасности на Донбассе и ходе переговоров для достижения мира.

Владимир Зеленский поблагодарил Джастину Трюдо за поддержку европейских и евроатлантических стремлений Украины и выразил надежду на лидерскую роль Канады в поддержке приобретение Украиной членства в НАТО.

Стороны также обсудили угрозу, которую представляет проект “Северный поток — 2” для энергетической безопасности Европы, энергетический кризис и меры для борьбы с ней.

Президент проинформировал собеседника о ходе реформ в Украине, в частности о развитии инфраструктуры, земельную реформу и диджитализацию. Кроме того, он рассказал о стратегии нашей страны в направлении “зеленой” трансформации.

Глава государства выразил надежду на усиление экономического сотрудничества двух стран и расширение соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой, действие которого уже дает положительные результаты.

Также речь шла об упрощении поездок в Канаду для граждан Украины.

Во время встречи Президент пригласил премьер-министра Канады посетить Украину.

Напомним

Ранее сегодня на полях Конференции ООН по вопросам изменения климата COP26 в Глазго Зеленский провел встречу с Премьер-министром Греческой Республики Кириакосом Мицотакисом и предложил ему обмен двусторонними визитами.

Перед этим Зеленский принял участие в официальной церемонии открытия Конференции Организации Объединенных Наций по изменению климата COP26, которая проходит в Глазго. В частности, во время своего выступления, Зеленский заявил, что для того, чтобы преодолеть глобальное потепление, необходимо глобальное потепление в отношениях государств, где каждый год тает доверие.

В частности, Зеленский успел провести встречу с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

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