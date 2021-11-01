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Зеленський обговорив з прем'єром Греції посилення співпраці: домовились провести двосторонні візити

Київ • УНН

 • 16464 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Прем’єр-міністром Грецької Республіки Кіріакосом Міцотакісом на полях Конференції ООН з питань зміни клімату COP26 у Глазго. Про це повідомили в Офісі президента, передає УНН.

Зеленський обговорив з прем'єром Греції посилення співпраці: домовились провести двосторонні візити

Деталі

Під час зустрічі було обговорено широке коло питань двосторонньої співпраці та взаємодії в контексті європейської та євроатлантичної інтеграції України.

“Наші країни останнім часом продемонстрували яскравий приклад успішної співпраці під час боротьби з пожежами в Греції. Україна завжди готова прийти на допомогу партнерам”, — наголосив Володимир Зеленський.

Глава держави подякував Греції за незмінну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та участь в установчому саміті Кримської платформи.

“Розраховуємо, що Греція активно долучиться до роботи Кримської платформи”, — зазначив Президент.

Окрема увага під час зустрічі була приділена питанням європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Володимир Зеленський наголосив на важливості визнання європейської перспективи України для успіху процесу трансформації всередині держави. Висловлено сподівання, що Греція буде серед тих держав, які підтримають європейську перспективу України.

Глава держави поінформував Кіріакоса Міцотакіса про безпекову ситуацію на Донбасі та стан переговорів у межах Нормандського й Мінського форматів.

Також співрозмовники обмінялися інформацією про ситуацію з пандемією COVID-19 в обох країнах та кроки, що здійснюються для її подолання.

Сторони обговорили заходи політичного діалогу на найближчий період та шляхи активізації двосторонньої співпраці у сферах, що становлять взаємний інтерес.

Було домовлено про обмін візитами для активізації двосторонньої взаємодії.

Нагадаємо

Напередодні Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Республіки Молдова Маєю Санду. Головною темою була енергетична безпека.

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