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Зеленський обговорив з Президентом Молдови питання енергетичної безпеки

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Республіки Молдова Маєю Санду. Головною темою була енергетична безпека, передає УНН із посиланням на Офіс президента України.

Зеленський обговорив з Президентом Молдови питання енергетичної безпеки

Деталі

Мая Санду подякувала Главі Української держави за вчасну й швидку допомогу під час енергетичної кризи, яка виникла в Молдові, зокрема за постачання Україною газу та електроенергії.

Цитата

“Лідери обговорили можливі напрями подальшої двосторонньої взаємодії з метою запобігання кризовим ситуаціям у сфері енергетики. Президент України відзначив готовність нашої держави й надалі надавати допомогу Молдові в питаннях належного постачання енергоносіїв. З цією метою сторони домовилися про проведення найближчим часом в Україні відповідних консультацій на рівні міністрів енергетики двох країн”, — повідомили у Офісі президента.

Доповнення

Глави держав також обмінялися думками з актуальних питань двостороннього співробітництва, зокрема щодо прогресу в реалізації проекту будівництва мостового переходу через Дністер.

Крім того, Володимир Зеленський обговорив з Маєю Санду питання взаємодії у сфері європейської інтеграції, відзначивши необхідність забезпечення максимально результативного саміту ініціативи “Східне партнерство”, який відбудеться в грудні цього року.

Нагадаємо

Термін дії довгострокового контракту Молдови з “Газпромом”, укладеного у 2006 році і який з того часу щорічно продовжувався, закінчився 30 вересня. Угода була продовжена ще на місяць, за цей час Кишинів купував газ у російського концерну за ціною 790 доларів США за 1 000 кубометрів.

Уряд Молдови 22 жовтня запровадив режим надзвичайного стану терміном на 30 днів через критичну ситуацію в енергетичній сфері. “Газпром” 23 жовтня пригрозив відмовитися від подальших поставок газу Молдові, якщо та не погасить борг і не домовиться про умови нового контракту. Дводенні переговори Москви та Кишинева щодо газу не принесли результатів.

Рада національної безпеки та оборони України ухвалила рішення про надання допомоги з постачання газу Молдові у разі такої необхідності. Про постачання Молдова домовилася з Україною та Польщею.

І ось 29 жовтня стало відомо, що уряд Республіки Молдова та контрольована Росією компанія “Газпром” оголосили про продовження контракту на постачання російського газу з 1 листопада терміном на п’ять років.

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