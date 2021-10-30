Зеленский обсудил с Президентом Молдовы вопросы энергетической безопасности

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Мая Санду поблагодарила Главу Украинского государства за своевременную и скорую помощь во время энергетического кризиса, возникшего в Молдове, в частности, за снабжение Украиной газа и электроэнергии.

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“Лидеры обсудили возможные направления дальнейшего двустороннего взаимодействия с целью предотвращения кризисных ситуаций в сфере энергетики. Президент Украины отметил готовность нашего государства и дальше оказывать помощь Молдове в вопросах надлежащего снабжения энергоносителей. С этой целью стороны договорились о проведении в ближайшее время в Украине соответствующих консультаций на уровне министров энергетики двух стран”, — сообщили в Офисе президента.

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Главы государств также обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, в частности, по прогрессу в реализации проекта строительства мостового перехода через Днестр.

Кроме того, Владимир Зеленский обсудил с Маей Санду вопросы взаимодействия в сфере европейской интеграции, отметив необходимость обеспечения максимально результативного саммита инициативы “Восточное партнерство”, который состоится в декабре этого года.

Напомним

Срок действия долгосрочного контракта Молдовы с “Газпромом”, заключенного в 2006 году и с того времени ежегодно продолжавшегося, истек 30 сентября. Соглашение было продлено еще на месяц, за это время Кишинев покупал газ у российского концерна по цене 790 долларов США за 1000 кубометров.

Правительство Молдовы 22 октября ввело режим чрезвычайного положения сроком на 30 дней из-за критической ситуации в энергетической сфере. “Газпром” 23 октября пригрозил отказаться от дальнейших поставок газа Молдове, если та не погасит долг и не договорится об условиях нового контракта. Двухдневные переговоры Москвы и Кишинева по газу не принесли результатов.

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о предоставлении помощи по поставкам газа Молдове в случае такой необходимости. О снабжении Молдова договорилась с Украиной и Польшей.

И вот 29 октября стало известно, что правительство Республики Молдова и контролируемая Россией компания “Газпром” объявили о продлении контракта на поставку российского газа с 1 ноября сроком на пять лет.