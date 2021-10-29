Нафтогаз выиграл первый тендер на поставку газа в Молдову: обещает сегодня 500 тыс. кубов

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"Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" выиграла первый тендер на поставку газа молдавской государственной компании SA "Energocom", согласно которому уже сегодня, 29 октября, будет протранспортировано 500 тысяч кубометров газа", - сообщили в НАК.

Детали

Контракт на поставку этой партии газа, как указано, оформлен как дополнительный договор к рамочному соглашению между НАК "Нафтогаз Украины" и SA "Energocom".

НАК планирует и дальше участвовать в тендерах по закупке молдавской стороной дополнительных объемов газа. "В случае одобрения тендерного предложения "Нафтогаз" готов поставить необходимые объемы газа в Молдову", - заверили в компании.

Контекст

Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о предоставлении помощи по поставкам газа Молдове в случае такой необходимости.

Правительство Молдовы 22 октября ввело режим чрезвычайного положения сроком на 30 дней из-за критической ситуации в энергетической сфере.