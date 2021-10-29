Нафтогаз виграв перший тендер на постачання газу до Молдови: обіцяє сьогодні 500 тис. кубів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” виграла перший тендер на постачання газу до Молдови, на тлі енергетичної кризи у ції країні. Про це УНН повідомили у самій компанії.
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"Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” виграла перший тендер на постачання газу молдовській державній компанії S.A. “Energocom”, згідно з яким вже сьогодні, 29 жовтня, буде протранспортовано 500 тисяч кубометрів газу", - повідомили у НАК.
Деталі
Контракт на постачання цієї партії газу, як вказано, оформлений як додатковий договір до рамкової угоди між НАК “Нафтогаз України” та S.A. “Energocom”.
НАК планує і надалі брати участь в тендерах з закупівлі молдовською стороною додаткових обсягів газу. "У разі схвалення тендерної пропозиції Нафтогаз готовий поставити необхідні обсяги газу до Молдови", - запевнили у компанії.
Контекст
Раніше Рада національної безпеки та оборони України ухвалила рішення щодо надання допомоги з постачанням газу Молдові у випадку такої необхідності.
Уряд Молдови 22 жовтня запровадив режим надзвичайного стану терміном на 30 днів через критичну ситуацію в енергетичній сфері.