Молдова та російський "Газпром" продовжили дію газового контракту

Парламент Молдови проголосував за введення режиму надзвичайного стану в країні з 22 жовтня по 20 листопада через дефіцит газу. “Газпром” 23 жовтня пригрозив відмовитися від подальших постачань газу Молдові, якщо та не погасить борг і не домовиться про умови нового контракту. Дводенні переговори Москви та Кишинева щодо газу не принесли результатів.
Термін дії довгострокового контракту Молдови з “Газпромом”, укладеного в 2006 році і який з того часу щорічно продовжувався, сплив 30 вересня. Угода була продовжена ще на місяць, упродовж цього часу Кишинів купував газ у російського концерну за ціною 790 доларів США за 1 000 кубометрів.