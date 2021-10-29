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Молдова та російський "Газпром" продовжили дію газового контракту

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Уряд Республіки Молдова і російська компанія “Газпром”, що контролюється Росією, оголосили про продовження контракту на постачання російського газу з 1 листопада на термін п'яти років. Про це йдеться у повідомленні Міністерства інфраструктури Молдови, передає УНН.

Молдова та російський "Газпром" продовжили дію газового контракту

Цитата

“Очікується, що постачання газу за новим контрактом розпочнеться з 1 листопада 2021 року”, — йдеться у повідомленні міністерства.

У “Газпромі” зазначили, що угода досягнута на “взаємовигідних умовах”.

Доповнення

Переговори між делегацією Молдови та “Газпромом” завершилися в Санкт-Петербурзі 29 жовтня досягненням “принципової угоди”, відповідно до якої попередню угоду між російською компанією та “Молдовагазом” буде продовжено" з використанням формули ціни, запропонованої молдавською стороною“, йдеться у повідомленні міністерства.

Нагадаємо

Парламент Молдови проголосував за введення режиму надзвичайного стану в країні з 22 жовтня по 20 листопада через дефіцит газу. “Газпром” 23 жовтня пригрозив відмовитися від подальших постачань газу Молдові, якщо та не погасить борг і не домовиться про умови нового контракту. Дводенні переговори Москви та Кишинева щодо газу не принесли результатів.

Термін дії довгострокового контракту Молдови з “Газпромом”, укладеного в 2006 році і який з того часу щорічно продовжувався, сплив 30 вересня. Угода була продовжена ще на місяць, упродовж цього часу Кишинів купував газ у російського концерну за ціною 790 доларів США за 1 000 кубометрів.

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