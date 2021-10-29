Молдова и российский "Газпром" продлили действие газового контракта

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“Ожидается, что поставки газа по новому контракту начнутся с 1 ноября 2021 года”, — говорится в сообщении министерства.

В Газпроме отметили, что соглашение достигнуто на “взаимовыгодных условиях”.

Дополнение

Переговоры между делегацией Молдовы и “Газпромом” завершились в Санкт-Петербурге 29 октября достижением “принципиального соглашения”, согласно которому предварительное соглашение между российской компанией и “Молдовагазом” будет продолжено “с использованием формулы цены, предложенной молдавской стороной”, говорится в сообщении министерства.

Напомним

Парламент Молдовы проголосовал за введение режима чрезвычайного положения в стране с 22 октября по 20 ноября из-за дефицита газа. “Газпром” 23 октября пригрозил отказаться от дальнейших поставок газа Молдове, если та не погасит долг и не договорится об условиях нового контракта. Двухдневные переговоры Москвы и Кишинева по газу не принесли результатов.

Срок действия долгосрочного контракта Молдовы с “Газпромом”, заключенного в 2006 году и с того времени ежегодно продолжавшегося, истек 30 сентября. Соглашение было продлено еще на месяц, за это время Кишинев покупал газ у российского концерна по цене 790 долларов США за 1 000 кубометров.