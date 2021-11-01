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Зеленский обсудил с премьером Греции усиление сотрудничества: договорились провести двусторонние визиты

Киев • УНН

 • 16464 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Греческой Республики Кириакосом Мицотакисом на полях Конференции ООН по вопросам изменения климата COP26 в Глазго. Об этом сообщили в офисе президента, передает УНН.

Зеленский обсудил с премьером Греции усиление сотрудничества: договорились провести двусторонние визиты

Детали

Во время встречи был обсужден широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества и взаимодействия в контексте европейской и евроатлантической интеграции Украины.

“Наши страны в последнее время продемонстрировали яркий пример успешного сотрудничества во время борьбы с пожарами в Греции. Украина всегда готова прийти на помощь партнерам”, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Глава государства поблагодарил Грецию за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и участие в учредительном саммите Крымской платформы.

“Рассчитываем, что Греция активно присоединится к работе Крымской платформы”, — отметил Президент.

Отдельное внимание во время встречи было уделено вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Владимир Зеленский отметил важность признания европейской перспективы Украины для успеха процесса трансформации внутри государства. Выражена надежда, что Греция будет среди тех государств, которые поддержат европейскую перспективу Украины.

Глава государства проинформировал Кириакоса Мицотакиса о ситуации безопасности на Донбассе и состоянии переговоров в рамках нормандского и минского форматов.

Также собеседники обменялись информацией о ситуации с пандемией COVID-19 в обеих странах и шаги, которые осуществляются для ее преодоления.

Стороны обсудили меры политического диалога на ближайший период и пути активизации двустороннего сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес.

Было договорено об обмене визитами для активизации двустороннего взаимодействия.

Напомним

Накануне Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Республики Молдова Майей Санду. Главной темой была энергетическая безопасность.

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