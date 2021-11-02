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Еще одно государство подписало декларацию о европейской перспективе Украины

Киев • УНН

 • 24673 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Словакия подписала Декларацию о признании европейской перспективы Украины. Об этом написал в Twitter Президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи со словацким лидером на полях саммита в Глазго, пишет УНН.

Еще одно государство подписало декларацию о европейской перспективе Украины

Цитата

“Словакия стала еще одним государством ЕС, с которым подписана Декларация о признании европейской перспективы Украины. Обсудили с Зузаной Чапутовой поддержку членства Украины в НАТО и ЕС, взаимодействие в энергетической сфере и ситуацию с безопасностью на Донбассе”, — написал Глава государства.

Детали

Ранее Зеленский сообщал, что Украина готовится подписать три декларации со странами ЕС относительно членства государства в блоке, четыре уже подписано.

Речь о подписании декларации о признании европейской перспективы. Ранее такой документ Украина подписала с Польшей, Литвой и Латвией.

Добавим

Президент Украины накануне принял участие в официальной церемонии открытия Конференции Организации Объединенных Наций по изменению климата COP26, которая проходит в Глазго.

На полях саммита Глава государства уже успел встретиться с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, премьер-министром Канады Джастином Трюдо и Президентом США Джо Байденом.

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