Україна веде перемовини з Угорщиною щодо перспективи членства в ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Україна веде перемовини з різними країнами-членами Європейського Союзу про укладення двосторонніх декларацій щодо членства України у ЄС, зокрема і з Угорщиною. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, виступаючи на панелі форуму “Re:Open Zakarpattia 2021. Форум розвитку”, передає кореспондент УНН.
Цитата
“Ми ведемо перемовини з різними країнами-членами Європейського Союзу щодо укладення двосторонніх декларацій щодо членства України у ЄС. З Угорщиною ми теж маємо цей процес, і він нормально розвивається, ми ведемо дискусії щодо різних формулювань. Але, знов таки, я переконаний що національним інтересам Угорщини відповідає членство України і в ЄС, і в НАТО”, — сказав міністр.
Деталі
Кулеба зауважив, що такий шлях може бути “нерівним, і є питання, але зрештою сусіди можуть знайти порозуміння, і ми будемо його шукати”.
Декларації про європейську перспективу
Минулого тижня Словаччина стала п’ятою країною ЄС, яка підписала Декларацію про визнання європейської перспективи України.
Раніше такий документ Україна підписала, зокрема, з Польщею, Литвою та Латвією.
Як повідомляв Президент Володимир Зеленський, Україна готується підписати три декларації з країнами ЄС щодо членства держави в блоці. Після Словаччини, залишається підписати ще дві.
Відносини з Угорщиною
Угорщина в кінці вересня підписала довгостроковий контракт з російською компанією “Газпром” на постачання газу в обхід України.
В Україні заявили, що таким рішенням здивовані і розчаровані.
МЗС України повідомив, що ініціював перенесення засідання Спільної міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва на більш пізній термін. Українська сторона також звернеться до Єврокомісії з надання оцінки відповідності нової угорсько-російської газової угоди з європейським законодавством у сфері енергетики.
Угорщина жорстко відреагувала на критику офіційного Києва через довгостроковий контракт з російською компанією “Газпром”. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Україна втручається у внутрішні справи держави.
Сторони обмінялися викликами послів один одного в зовнішньополітичні відомства.
Російська компанія “Газпром” зупинила транзит природного газу по території України в напрямку Угорщини з 1 жовтня.