Украина и Венгрия договорились признавать COVID-паспорта друг друга
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Украина и Венгрия договорились заключить соглашение о взаимном признании сертификатов вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по итогам встречи с главой МИД Венгрии Петером Сийярто в Братиславе, передает УНН.
Цитата:
"Мы ... договорились заключить соглашение о взаимном признании сертификатов вакцинации, чтобы наши граждане могли путешествовать безопасно", - отметил Кулеба в Twitter.
Детали
Также глава МИД Украины добавил, что на встрече в Братиславе с Петером Сийярто договорился "продолжить диалог по вопросам образования и меньшинств на основе соблюдения украинского законодательства".
"Рад, что Петер принял мое приглашение совершить поездку на Донбасс после начала председательства Венгрии в Комитете министров Совета Европы в мае", - отметил также Кулеба.
Контекст
Отношения Украины и Венгрии в течение последних лет являются напряженными. Венгрия с сентября 2017 года ветирует решения в НАТО, касающиеся углубления сотрудничества с Украиной, а также блокирует диалог на политическом уровне. Так, Венгрия так и не сняла свое вето на встречи Комиссии Украина-НАТО.
Это происходит в знак протеста против ранее принятого украинского закона "Об образовании", который предусматривает, среди прочего, широкое внедрение украинского государственного языка, включая в учебных заведениях национальных меньшинств.
Будапешт считает, что он ограничивает права около 150 тысяч украинских венгров, живущих на Закарпатье.
С Закарпатьем связаны и другие инциденты. К примеру, в начале декабря 2020 года стало известно об исполнении гимна Венгрии после присяги новоизбранными депутатами Сюртовской ОТГ Закарпатской области. Из-за этого было обращение в СБУ.
Кроме того, СБУ провела обыски в благотворительном фонде на Закарпатье из-за возможного вмешательства в политическую ситуацию в Украине.
После обысков СБУ министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что в Украине "продолжаются непонятные политические качели относительно венгерских партий и венгерского меньшинства".
Венгрия даже обратилась в ОБСЕ относительно ситуации на Закарпатье с просьбой направить мониторинговую миссию в регион - и не раз.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал утверждения о "запугивании" венгров на Закарпатье спекуляцией.
Добавим, по данным МИД, в течение 2017 года состоялось пять, 2018 года - семь встреч, 2019 года - две и в 2020 году две встречи глав внешнеполитических ведомств Украины и Венгрии. В прошлом году - в феврале в Киеве и в мае - в Будапеште.