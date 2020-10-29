Угорщина навіть не припиняла блокування засідань комісії "Україна-НАТО" - Кулеба

"Що стосується комісії "Україна-НАТО", Угорщина не припиняла блокування засідання комісії "Україна-НАТО" на найвищому рівні, і ми завжди виходили з того, що лише остаточне врегулювання освітньої проблеми призведе до зняття цього блоку з боку Угорщини", - сказав міністр.

Він зауважив, що Україна абсолютно налаштована на взаємодію з усіма країнами-членами ЄС і НАТО у питаннях нашої європейської і євроатлантичної інтеграції, але це не означає, що вона буде пропускати будь-які спроби зневажливо ставитись до своїх національних інтересів.

Міністр повідомив також, що поінформував своїх колег у ЄС і НАТО про поведінку Угорщини.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив у вівторок, що рішення України заборонити в'їзд двом угорським чиновникам через ймовірне втручання у місцеві вибори, було "жалюгідним і безглуздим", і що таким чином Україна відмовилася від підтримки Угорщиною своїх зусиль до євроатлантичної інтеграції.

Як повідомляв УНН, раніше у МЗС України підтвердили, що двом угорським високопоставленим особам заборонено в'їзд в Україну через агітацію у Закарпатській області під час виборчого процесу на місцевих виборах.

Нагадаємо, раніше МЗС України вручило послу Угорщини в Україні ноту протесту через факти політичної агітації угорських офіційних осіб на користь однієї з політичних партій. Глава МЗС Угорщини у день місцевих виборів в Україні, 25 жовтня, закликав підтримати Партію угорців - Товариство угорської культури Закарпаття.

У МЗС, у свою чергу, зазначили, що Будапешт "нахабно підтвердив пряме втручання у внутрішні справи України".