Венгрия даже не прекращала блокирование заседаний комиссии "Украина-НАТО" - Кулеба
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Венгрия не прекращала блокирование заседаний комиссии "Украина-НАТО" на высшем уровне. Об этом сказал на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.
"Что касается комиссии "Украина-НАТО", Венгрия не прекращала блокирование заседания комиссии "Украина-НАТО" на высшем уровне, и мы всегда исходили из того, что только окончательное урегулирование образовательной проблемы приведет к снятию этого блока со стороны Венгрии", - сказал министр.
Он отметил, что Украина абсолютно настроена на взаимодействие со всеми странами-членами ЕС и НАТО в вопросах нашей европейской и евроатлантической интеграции, но это не значит, что она будет пропускать любые попытки пренебрежительно относиться к своим национальным интересам.
Министр сообщил также, что проинформировал своих коллег в ЕС и НАТО о поведении Венгрии.
Напомним, министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил во вторник, что решение Украины запретить въезд двум венгерским чиновникам из-за вероятного вмешательства в местные выборы, было "жалким и бессмысленным", и таким образом Украина отказалась от поддержки Венгрией своих усилий к евроатлантической интеграции.
Как сообщал УНН, ранее в МИДе Украины подтвердили, что двум венгерским высокопоставленным лицам запрещен въезд в Украину из-за агитации в Закарпатской области во время избирательного процесса на местных выборах.
Напомним, ранее МИД Украины вручил послу Венгрии в Украине ноту протеста из-за фактов политической агитации венгерских официальных лиц в пользу одной из политических партий. Глава МИДа Венгрии в день местных выборов в Украине 25 октября, призвал поддержать Партию венгров - Общество венгерской культуры Закарпатья.
В МИДе, в свою очередь, отметили, что Будапешт "нагло подтвердил прямое вмешательство во внутренние дела Украины".