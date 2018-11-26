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Украина сообщит ООН о возможности применения оружия для защиты страны

Украина сообщит ООН о возможности применения оружия для защиты страны

Киев  •  УНН

 • 22203 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Украина сообщит ООН о возможности применения оружия для защиты страны после принятия решения о введении военного положения. Об этом сегодня заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время внеочередного заседания Верховной Рады, передает корреспондент УНН.

"Хочу отметить, что после принятия Верховной Радой решения о введении военного положения и сразу после его обнародования в СМИ, мы, согласно существующей практике, сообщим Генерального секретаря ООН о праве Украины на самооборону в соответствии со статьей 51 устава ООН. Хотя, конечно, мы будем пытаться решить ситуацию согласно статье 33 мирным путем. Но мы видим, что это с Россией невозможно. И как страна, которая неуклонно и последовательно придерживается требований международного права и устава ООН, мы сообщим о возможности применения оружия для нашей защиты", - подчеркнул Климкин.

Напомним, в Верховной Раде рассматривают вопрос введения военного положения в Украине.

Как сообщал УНН, в МИД Украины заявили о вооруженном нападении и захвате украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь, а также ранения и увлечения в плен членов их экипажей и выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины. Украинская сторона заявляла о шестерых раненых военных, двое из которых - тяжело.

В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.

ВР рассмотрит решение о введении военного положения на внеочередном заседании в понедельник, 26 ноября, которое созвано на 16:00.

Вооруженные силы Украины привели в полную боеготовность.

Из-за эскалации в Азовском море также призвали провести экстренное заседание Совбеза ООН.

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