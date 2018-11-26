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Україна повідомить ООН про можливість застосування зброї для захисту країни

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Україна повідомить ООН про можливість застосування зброї для захисту країни після ухвалення рішення про введення воєнного стану. Про це сьогодні заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час позачергового засідання Верховної Ради, передає кореспондент УНН.

“Хочу відзначити, що після прийняття Верховною Радою рішення про запровадження воєнного стану та відразу після його оприлюднення у ЗМІ, ми, відповідно до наявної практики, повідомимо Генерального секретаря ООН про право України на самооборону згідно зі статтею 51 статуту ООН. Хоча, звичайно, ми будемо намагатися вирішити ситуацію відповідно до статті 33 у мирний спосіб. Але ми бачимо, що це з Росією не можливо. І як країна, яка неухильно та послідовно дотримується вимог міжнародного права та статуту ООН, ми повідомимо про можливість застосування зброї для нашого захисту”, — наголосив Клімкін.

Нагадаємо, у Верховній Раді розглядають питання введення воєнного стану в Україні.

Як повідомляв УНН, у МЗС України заявили про збройний напад та захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь, а також поранення та захоплення у полон членів їхніх екіпажів і висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України. Українська сторона заявляла про шістьох поранених військових, двоє з яких - тяжко.

У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв'язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан на два місяці.

ВР розгляне рішення про запровадження воєнного стану на позачерговому засіданні у понеділок, 26 листопада, яке скликано на 16:00.

Збройні сили України привели в повну боєготовність.

Через ескалацію в Азовському морі також закликали провести екстренне засідання Радбезу ООН.

Українські Національні Новини

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