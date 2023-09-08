Украина не оставляет попыток восстановить зерновое соглашение, этим занимается ООН и Турция - МИД

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«Действительно, Хорватия заявила, что они будут помогать нам с транспортировкой украинских зерновых, и этот маршрут сейчас активно прорабатывается. Вообще-то мы в настоящее время не оставляем попыток восстановить Черноморскую зерновую инициативу. Этим сейчас занимается ООН и Турция. Но мы понимаем, что все же целью россии является уничтожение этой инициативы, об этом свидетельствует ее выход в июле, поэтому мы действительно работаем над альтернативой», - рассказал Николенко.

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Он отметил, что работа над альтернативными коридорами касается как Черного моря, так и наземных коридоров.

«Если говорить о Черном море, то это соседние страны с Украиной и страны, которые имеют доступ к водным маршрутам, именно с ними мы и работаем», - сказал спикер МИД.

На вопрос, какой именно набор инициатив для восстановления Черноморской зерновой инициативы подготовила Турция, Николенко ответил: «Есть такое выражение в международных отношениях: ничего не согласовано, пока все не согласовано. Поэтому я бы не хотел сейчас говорить о какой-то конкретике, потому что определенные разговоры ведутся, в частности со стороны Турции, но пока что говорить о какой-то конкретике рано».

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Дополнение

Соединенные Штаты усиливают давление на россию, чтобы она вернулась в Черноморскую зерновую инициативу. А также сотрудничают с Украиной по созданию и использованию альтернативных маршрутов для поставок зерна в другие страны.