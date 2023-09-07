Українське зерно почали експортувати через порти Хорватії

Питання експорту українського збіжжя через порти було одним із пунктів порядку денного зустрічі Свириденко з прем’єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем.

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«Українське зерно вже пішло на експорт через хорватські порти. Дякуємо за таку можливість. Цей торговий шлях хоч і нішевий, але вже користується популярністю. Ми готові його розвивати, розширюючи можливості транспортного коридору. Ми вважаємо, що цей логістичний маршрут буде відігравати важливу роль у двосторонній торгівлі між нашими країнами і після війни», - заявила Свириденко.

Крім того, сторони обговорили важливість спільного вирішення питання обмежень для українського експорту.

Доповнення

Також Свириденко з Пленковичем обговорили прискорення локалізації виробництва техніки для розмінування, щоб скоріше розпочати її випуск на потужностях вітчизняних підприємств.

Крім того Хорватія запропонувала допомогу Україні у розслідуванні воєнних злочинів. Мова йде про обмін досвідом і експертизою Хорватії зі створення інститутів спеціальних прокурорів та спеціальної поліції, які проводять розслідування скоєних під час війни злочинів.

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