Украинское зерно начали экспортировать через порты Хорватии

Вопрос экспорта украинского зерна через порты был одним из пунктов повестки дня встречи Свириденко с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.

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«Украинское зерно уже пошло на экспорт через хорватские порты. Спасибо за такую возможность. Этот торговый путь хоть и нишевый, но уже пользуется популярностью. Мы готовы его развивать, расширяя возможности транспортного коридора. Мы считаем, что этот логистический маршрут будет играть важную роль в двусторонней торговле между нашими странами и после войны», - заявила Свириденко.

Кроме того, стороны обсудили важность совместного решения вопроса ограничений для украинского экспорта.

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Также Свириденко с Пленковичем обсудили ускорение локализации производства техники для разминирования, чтобы поскорее начать ее выпуск на мощностях отечественных предприятий.

Кроме того Хорватия предложила помощь Украине в расследовании военных преступлений. Речь идет об обмене опытом и экспертизой Хорватии по созданию институтов специальных прокуроров и специальной полиции, которые проводят расследование совершенных во время войны преступлений.

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