Туреччина підготувала новий пакет пропозицій щодо відновлення зернової угоди. Ердоган сподівається на результат у найкоротший час
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Туреччина підготувала новий набір ініціатив з метою відновлення чорноморської зернової ініціативи, яку зірвала рф у липні. Про це повідомив турецький президент Реджеп Таїп Ердоган за підсумками переговорів, що відбулися в Сочі з російським диктатором путіним, передає УНН з посиланням на ТАСС.
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“Ми підготували новий пакет пропозицій (щодо відновлення зернової угоди — ред.), сподіваємося на досягнення позитивного результату”, — сказав Ердоган.
Крім того, Ердоган заявив, про відсутність ефективних альтернатив чорноморській зерновій угоді.
“Альтернативні пропозиції, винесені на порядок денний, не виправдали очікування в плані безпеки та інших аспектів. Російські друзі говорять про свої очікування, в цьому плані ми в різних платформах робимо акцент на ці очікування. Я поділився зі своїм шановним колегами, що ми готові провести консультації...Ми приготуємо новий пакет консультацій з ООН. Вважаю, що ми зможемо досягти результату в цьому. Туреччина в цьому плані докладе всіх зусиль і впевнений, що в найкоротший час ми досягнемо результату в плані цієї угоди”, — розповів Ердоган.
Доповнення
Російський диктатор володимир путін після переговорів із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом заявив, що рф не готова відразу повертатися до “зернової угоди”, яку зірвала в липні.
Як повідомляла турецька сторона, найважливішим пунктом порядку денного перемовин лідерів Туреччини та росії була угода про Чорноморський зерновий коридор, з якого москва вийшла 17 липня.