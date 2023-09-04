Туреччина підготувала новий пакет пропозицій щодо відновлення зернової угоди. Ердоган сподівається на результат у найкоротший час

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“Ми підготували новий пакет пропозицій (щодо відновлення зернової угоди — ред.), сподіваємося на досягнення позитивного результату”, — сказав Ердоган.

Крім того, Ердоган заявив, про відсутність ефективних альтернатив чорноморській зерновій угоді.

“Альтернативні пропозиції, винесені на порядок денний, не виправдали очікування в плані безпеки та інших аспектів. Російські друзі говорять про свої очікування, в цьому плані ми в різних платформах робимо акцент на ці очікування. Я поділився зі своїм шановним колегами, що ми готові провести консультації...Ми приготуємо новий пакет консультацій з ООН. Вважаю, що ми зможемо досягти результату в цьому. Туреччина в цьому плані докладе всіх зусиль і впевнений, що в найкоротший час ми досягнемо результату в плані цієї угоди”, — розповів Ердоган.

Доповнення

Російський диктатор володимир путін після переговорів із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом заявив, що рф не готова відразу повертатися до “зернової угоди”, яку зірвала в липні.

Як повідомляла турецька сторона, найважливішим пунктом порядку денного перемовин лідерів Туреччини та росії була угода про Чорноморський зерновий коридор, з якого москва вийшла 17 липня.