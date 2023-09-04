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путин начал встречу с Эрдоганом в сочи: заверил в "открытости" по "зерновой сделке"

путин начал встречу с Эрдоганом в сочи: заверил в "открытости" по "зерновой сделке"

Киев • УНН

 • 555438 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и российского диктатора владимира путина в российском городе Сочи стартовали. путин на встрече заявил, что россия открыта для переговоров по "зерновой сделке", сообщают росСМИ, пишет УНН.

Детали

"Знаю, что вы намерены поднять вопрос о "зерновой сделке". Мы открыты для переговоров по этому вопросу", - сказал путин во время переговоров с президентом Турции.

Он отметил, что во время встречи также будут обсуждаться вопросы, названные им как "связанные с украинским кризисом".

Эрдоган заявил, в переводе росСМИ, что "весь мир устремил взгляд на зерновую сделку, что получится, какой будет результат, у всех есть ожидания". "Я считаю и верю, что после наших контактов и в ходе нашей пресс-конференции миру мы дадим необходимый месседж", - цитируют Эрдогана росСМИ. 

Дополнение

Как сообщала турецкая сторона, важнейшим пунктом повестки дня переговоров лидеров Турции и россии станет соглашение о Черноморском зерновом коридоре, из которого москва вышла 17 июля.

Стороны также обсудят последние события в российско-украинской войне, состояние двусторонних турецко-российских отношений, включая сотрудничество в сфере энергетики, торговли, экономики и туризма.

Как сообщило турецкое издание Milliyet, на переговорах Эрдогана и путина в российском городе сочи 4 сентября будет четыре главные темы, в частности, Эрдоган предложит себя в качестве посредника в переговорах рф и Украины.

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