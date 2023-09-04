путін розпочав зустріч з Ердоганом у сочі: запевнив у "відкритості" щодо "зернової угоди"
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Переговори президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана і російського диктатора володимира путіна у російському місті Сочі стартували. путін на зустрічі заявив, що росія відкрита для переговорів щодо "зернової угоди", повідомляють росЗМІ, пише УНН.
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"Знаю, що ви маєте намір порушити питання про "зернову угоду". Ми відкриті для переговорів з цього питання", - сказав путін під час переговорів із президентом Туреччини.
Він зазначив, що під час зустрічі також обговорюватимуться питання, названі ним як "пов'язані з українською кризою".
Ердоган заявив, у перекладі росЗМІ, що "весь світ спрямував погляд на зернову угоду, що вийде, який буде результат, у всіх є очікування". "Я вважаю і вірю, що після наших контактів і в ході нашої пресконференції світу ми дамо необхідний меседж", - цитують Ердогана росЗМІ.
Доповнення
Як повідомляла турецька сторона, найважливішим пунктом порядку денного переговорів лідерів Туреччини та росії стане угода про Чорноморський зерновий коридор, з якого москва вийшла 17 липня.
Сторони також обговорять останні події в російсько-українській війні, стан двосторонніх турецько-російських відносин, включно зі співробітництвом у сфері енергетики, торгівлі, економіки та туризму.
Як повідомило турецьке видання Milliyet, на переговорах Ердогана і путіна в російському місті сочі 4 вересня буде чотири головні теми, зокрема, Ердоган запропонує себе як посередника в переговорах рф і України.