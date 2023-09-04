путін розпочав зустріч з Ердоганом у сочі: запевнив у "відкритості" щодо "зернової угоди"

Деталі

"Знаю, що ви маєте намір порушити питання про "зернову угоду". Ми відкриті для переговорів з цього питання", - сказав путін під час переговорів із президентом Туреччини.

Він зазначив, що під час зустрічі також обговорюватимуться питання, названі ним як "пов'язані з українською кризою".

Ердоган заявив, у перекладі росЗМІ, що "весь світ спрямував погляд на зернову угоду, що вийде, який буде результат, у всіх є очікування". "Я вважаю і вірю, що після наших контактів і в ході нашої пресконференції світу ми дамо необхідний меседж", - цитують Ердогана росЗМІ.

Доповнення

Як повідомляла турецька сторона, найважливішим пунктом порядку денного переговорів лідерів Туреччини та росії стане угода про Чорноморський зерновий коридор, з якого москва вийшла 17 липня.

Сторони також обговорять останні події в російсько-українській війні, стан двосторонніх турецько-російських відносин, включно зі співробітництвом у сфері енергетики, торгівлі, економіки та туризму.

Як повідомило турецьке видання Milliyet, на переговорах Ердогана і путіна в російському місті сочі 4 вересня буде чотири головні теми, зокрема, Ердоган запропонує себе як посередника в переговорах рф і України.