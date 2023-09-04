Ердоган на зустрічі з путіним знову запропонує бути посередником у переговорах рф та України - ЗМІ

Деталі

Видання перечисляє такі теми переговорів:



відновлення "зернового коридору";



початок "справедливих та міцних" мирних переговорів щодо російсько-української війни;



енергетика;



боротьба з тероризмом.



Як повідомляється, першим і найважливішим із питань буде відновлення дії угоди про зерновий коридор - Чорноморська зернова ініціатива. Пакет пропозицій включає формули подолання платіжних і страхових бар'єрів, "виниклих при експорті російського зерна і добрив через введені санкції". "Якщо путін прийме цей новий пакет пропозицій ООН, підготовлений за участю Туреччини, зерновий коридор знову почне працювати", - пише видання.

Як зазначається, "у закулісі перед зустріччю ідеться, що надія на повернення до угоди набула ваги".

Другою важливою темою, як вказано, стане "початок справедливих та міцних мирних переговорів щодо російсько-української війни".

"Під час зустрічі президент Ердоган заявить, що наслідки війни, яка триває вже півтора роки, зросли в геометричній прогресії, і що у війні немає переможця, а у справедливому мирі немає того, хто програв. Наголосивши на важливості встановлення міцного миру і стабільності в регіоні, Ердоган передасть, що він готовий взяти на себе роль посередника та надати всі види підтримки, включаючи проведення прямих переговорів, для забезпечення міцного миру між ворогуючими сторонами", - пише видання.

Третя важлива річ у портфелі Ердогана – енергетика. Зокрема, на саміті, як повідомляється, обговорюватимуться формули транспортування російського газу до Європи через Туреччину.

Четвертою важливою темою, як зазначається, стане співпраця двох країн у боротьбі з тероризмом. Висловлюючи важливість спільної роботи двох країн у боротьбі з тероризмом, Ердоган, як очікується, зверне увагу на необхідність діяти солідарно та скоординовано у боротьбі з усіма терористичними організаціями, особливо у Сирії.

Нагадаємо

путін з Ердоганом зустрінуться в сочі 4 вересня.