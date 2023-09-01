У кремлі підтвердили, що путін з Ердоганом зустрінуться в сочі 4 вересня

Цитата

"Дійсно переговори відбудуться в понеділок, вони пройдуть у сочі, це буде друга половина дня", - сказав пєсков.

Раніше

Habertüгксо з посиланням на Middle East Eye повідомляло, що переговори президента Туреччини Реджеп Тайїп Ердогана і російського диктатора володимира путіна відбудуться в сочі 4 вересня.

Головною темою зустрічі стане «зернова угода».





ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ердоган: "Пріоритети Туреччини - безпека кримських татар та підготовка платформи для переговорів"