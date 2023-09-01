У кремлі підтвердили, що путін з Ердоганом зустрінуться в сочі 4 вересня
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Речник кремля дмитро пєсков підтвердив інформацію, що президент росії володимир путін зустрінеться з лідером Туреччини Реджеп Тайїп Ердоганом в сочі 4 вересня, пишуть російські держЗМІ, повідомляє УНН.
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"Дійсно переговори відбудуться в понеділок, вони пройдуть у сочі, це буде друга половина дня", - сказав пєсков.
Раніше
Habertüгксо з посиланням на Middle East Eye повідомляло, що переговори президента Туреччини Реджеп Тайїп Ердогана і російського диктатора володимира путіна відбудуться в сочі 4 вересня.
Головною темою зустрічі стане «зернова угода».
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