У ЗМІ з'явилася нова дата переговорів Ердогана і путіна
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Переговори президента Туреччини Реджепа Тфйіпа Ердогана і російського диктатора володимира путіна відбудуться в Сочі 4 вересня. Головною темою зустрічі стане «зернова угода». Про це повідомляє Habertüгксо з посиланням на Middle East Eye, передає УНН.
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«Наш президент відвідає Сочі. Під час свого візиту в Сочі він підтвердив, що саміт відбудеться, заявивши, що в зерновій угоді може розпочатися новий етап», - сказав представник партії справедливості та розвитку Омер Челік.
Міжнародне інформаційне агентство AFP, що базується у Франції, повідомило, що одним із головних питань зустрічі стане угода про зерно.
Лондонське видання Middle East Eye пише, що зустріч відбудеться 4 вересня
Доповнення
Раніше Bloomberg повідомляв, що Ердоган може вирушити до росії 8 вересня.