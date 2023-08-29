У ЗМІ з'явилася нова дата переговорів Ердогана і путіна

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«Наш президент відвідає Сочі. Під час свого візиту в Сочі він підтвердив, що саміт відбудеться, заявивши, що в зерновій угоді може розпочатися новий етап», - сказав представник партії справедливості та розвитку Омер Челік.

Міжнародне інформаційне агентство AFP, що базується у Франції, повідомило, що одним із головних питань зустрічі стане угода про зерно.

Лондонське видання Middle East Eye пише, що зустріч відбудеться 4 вересня

Доповнення

Раніше Bloomberg повідомляв, що Ердоган може вирушити до росії 8 вересня.