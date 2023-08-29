В СМИ появилась новая дата переговоров Эрдогана и путина
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. Переговоры президента Турции Реджепа Тфйипа Эрдогана и российского диктатора владимира путина пройдут в Сочи 4 сентября. Главной темой встречи станет «зерновое соглашение». Об этом сообщает Habertürkсо со ссылкой на Middle East Eye, передает УНН.
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«Наш президент посетит Сочи. Во время своего визита в Сочи он подтвердил, что саммит состоится, заявив, что в зерновом соглашении может начаться новый этап», - сказал представитель партии справедливости и розвития Омер Челик.
Международное информационное агентство AFP, базирующееся во Франции, сообщило, что одним из главных вопросов встречи станет соглашение о зерне.
Лондонское издание Middle East Eye пишет, что встреча состоится 4 сентября
Дополнение
Ране Bloomberg сообщал, что Эрдоган может отправиться в россию 8 сентября.