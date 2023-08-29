В СМИ появилась новая дата переговоров Эрдогана и путина

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«Наш президент посетит Сочи. Во время своего визита в Сочи он подтвердил, что саммит состоится, заявив, что в зерновом соглашении может начаться новый этап», - сказал представитель партии справедливости и розвития Омер Челик.

Международное информационное агентство AFP, базирующееся во Франции, сообщило, что одним из главных вопросов встречи станет соглашение о зерне.

Лондонское издание Middle East Eye пишет, что встреча состоится 4 сентября

Дополнение

Ране Bloomberg сообщал, что Эрдоган может отправиться в россию 8 сентября.