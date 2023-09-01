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19:26 • 436 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

15:57 • 45752 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13:47 • 100051 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13:40 • 101086 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 86425 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 83296 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 107840 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 130436 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 165973 просмотра

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12 марта, 15:33 • 197391 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

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В кремле подтвердили, что путин с эрдоганом встретятся в сочи 4 сентября

В кремле подтвердили, что путин с эрдоганом встретятся в сочи 4 сентября

Киев • УНН

 • 419480 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Представитель кремля дмитрий песков подтвердил информацию, что президент россии владимир путин встретится с лидером Турции Реджеп Тайип Эрдоганом в Сочи 4 сентября, пишут российские госСМИ, сообщает УНН.

Цитата

"Действительно переговоры состоятся в понедельник, они пройдут в сочи, это будет вторая половина дня", - сказал песков.

Ранее

Habertüгксо со ссылкой на Middle East Eye сообщало, что переговоры президента Турции Реджеп Тайип Эрдогана и российского диктатора владимира путина состоятся в Сочи 4 сентября.

Главной темой встречи станет «зерновая сделка».

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