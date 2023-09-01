В кремле подтвердили, что путин с эрдоганом встретятся в сочи 4 сентября

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"Действительно переговоры состоятся в понедельник, они пройдут в сочи, это будет вторая половина дня", - сказал песков.

Ранее

Habertüгксо со ссылкой на Middle East Eye сообщало, что переговоры президента Турции Реджеп Тайип Эрдогана и российского диктатора владимира путина состоятся в Сочи 4 сентября.

Главной темой встречи станет «зерновая сделка».



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